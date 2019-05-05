Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı. Güneş,"Gereksiz, anlamsız, amatör olarak yediğimiz iki gol var. Biz haftaya da aynı şekilde oynayacağız. Hakemler belli, rakipler belli. Oyuncular görevlerini yapacak. Sinirlenebilirsin, kızabilirsin ama futbolu bırakmak yok. Her maçta hakem hataları oluyor. ​Hakem korneri görüp aut veriyorsa... Necip ataktayken topa dokununca faul oluyorsa... Maça o kadar müdahale oldu ki... Bunlar maçtan sonra konuşulur, tartışılır ama oyun içinde yapılmaz. Bunları ustalıkla yapmak lazım, burada zayıf kaldık." dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalar yaptı.



Güneş, şunları söyledi:



"Oyunu kaybettiğimizi, güven kaybı olduğunu görüyorum. İkinci bölgede baskı yapıp, çıkmayı düşünüyorduk. İlk bölümde iyiydik. İlerleyen bölümlerde oyuncuların sinirlenmeleri, disiplinsizlik getirdi. Taçtan yediğimiz gol, ikinci yarı da aynı şey oldu.



Bunların hepsinin sebebi oyuncuların disiplinden kopmasıydı. Yoksa oyun olarak sıkıntımız yoktu. Çok acemice gol yedik. Haklı, haksız olması önemli değil. Gereksiz verilen fauller, takdir hakları. Bunu bekliyorduk ama oyuncuların bu kadar etkilenmesini beklemiyorduk.



Gereksiz, anlamsız, amatör olarak yediğimiz iki gol var. Biz haftaya da aynı şekilde oynayacağız. Hakemler belli, rakipler belli. Oyuncular görevlerini yapacak. Sinirlenebilirsin, kızabilirsin ama futbolu bırakmak yok. Her maçta hakem hataları oluyor.



Haftaya oynanacak maçta da çıkıp futbol olarak doğruları yapacağız. Kazanmaya çalışacağız. Son 3 maçta kazanmamız gerekiyor.



Hakem korneri görüp aut veriyorsa... Necip ataktayken topa dokununca faul oluyorsa... Maça o kadar müdahale oldu ki... Bunlar maçtan sonra konuşulur, tartışılır ama oyun içinde yapılmaz. Bunları ustalıkla yapmak lazım, burada zayıf kaldık.



Necip'in o yaptığı faulse futbolu kapatalım, gidelim. Oyuncular bir süre iyi gittiler ama ısrarla bazı şeyler olunca bütün oyuncular aynı şekilde itiraza başladılar. Necip'le ilgili bir şikayetim yok benim."



ulusal.com.tr