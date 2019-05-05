Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 44'üncü dakikasında Galatasaray, futbolcusu Henry Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaşlı futbolcular, gole itiraz etti fakat gol geçerli sayıldı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oyuncularından sakin olmalarını ve kendi yarı sahalarına gitmelerini istedi. Galatasaraylı Fernando 55'inci dakikada gol attı, Galatasaray 2-0 öne geçti. Galatasaraylı Diagne yerde kaldı. Galatasaray 67. dakikada penaltı kazandı. Penaltı öncesinde ofsayt tespit edildi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal oldu. Evinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk gol geldi.



Maçın 44'üncü dakikasında Galatasaray, futbolcusu Henry Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti.



Beşiktaşlı futbocular, gole itiraz etti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oyuncularından sakin olmalarını ve kendi yarı sahalarına gitmelerini istedi.



SARI KARTLAR VAR



Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Ljajic itirazdan sarı kart gördü.



Maçın ilk yarısı, bu skorla tamamlandı.



BELHANDA'DAN KÖTÜ HABER



Galatasaray'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.



BİR GOL DAHA



Galatasaraylı Fernando 55'inci dakikada gol attı, Galatasaray 2-0 öne geçti.



PENALTI İPTAL EDİLDİ



Galatasaraylı Diagne yerde kaldı. Galatasaray 67. dakikada penaltı kazandı.



Penaltı öncesinde ofsayt tespit edildi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal oldu.



Evinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu



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