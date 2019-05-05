Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk gol geldi.
Maçın 44'üncü dakikasında Galatasaray, futbolcusu Henry Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Beşiktaşlı futbocular, gole itiraz etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oyuncularından sakin olmalarını ve kendi yarı sahalarına gitmelerini istedi.
SARI KARTLAR VAR
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Ljajic itirazdan sarı kart gördü.
Maçın ilk yarısı, bu skorla tamamlandı.
BELHANDA'DAN KÖTÜ HABER
Galatasaray'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
BİR GOL DAHA
Galatasaraylı Fernando 55'inci dakikada gol attı, Galatasaray 2-0 öne geçti.
PENALTI İPTAL EDİLDİ
Galatasaraylı Diagne yerde kaldı. Galatasaray 67. dakikada penaltı kazandı.
Penaltı öncesinde ofsayt tespit edildi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal oldu.
Evinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu
ulusal.com.tr
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 44'üncü dakikasında Galatasaray, futbolcusu Henry Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaşlı futbolcular, gole itiraz etti fakat gol geçerli sayıldı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oyuncularından sakin olmalarını ve kendi yarı sahalarına gitmelerini istedi. Galatasaraylı Fernando 55'inci dakikada gol attı, Galatasaray 2-0 öne geçti. Galatasaraylı Diagne yerde kaldı. Galatasaray 67. dakikada penaltı kazandı. Penaltı öncesinde ofsayt tespit edildi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal oldu. Evinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk gol geldi.