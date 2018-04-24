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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Ligin 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa sunulacağı duyuruldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa sunulacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarılacağı aktarıldı.

Biletlerin genel satışının 26 Nisan Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Derbi maçın bilet fiyatları, 100 ile bin lira arasında değişiyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #beşiktaş
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