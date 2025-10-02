Galatasaray – Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak dev mücadelede Yasin Kol görev yapacak.

TFF’nin duyurusuna göre Galatasaray – Beşiktaş derbisinde Yasin Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Süper Lig’de milli aradan önceki son hafta olan 8. hafta maçları 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde oynanacak. Haftanın sonucu merakla beklenen en kritik mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta saat 20.00’de kozlarını paylaşacak.