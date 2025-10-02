Galatasaray – Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında nefeslerin tutulacağı Galatasaray – Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem açıklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Galatasaray – Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Yayınlanma:

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak dev mücadelede Yasin Kol görev yapacak.

TFF’nin duyurusuna göre Galatasaray – Beşiktaş derbisinde Yasin Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Süper Lig’de milli aradan önceki son hafta olan 8. hafta maçları 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde oynanacak. Haftanın sonucu merakla beklenen en kritik mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta saat 20.00’de kozlarını paylaşacak.

Bir mesaja tıkladı 400 bin lira dolandırıldıBir mesaja tıkladı 400 bin lira dolandırıldıYurt
Aliyev ve Paşinyan Danimarka'da görüştü: Barış ve altyapı projeleri masadaAliyev ve Paşinyan Danimarka'da görüştü: Barış ve altyapı projeleri masadaDış Politika
derbi hakem
Günün Manşetleri
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor!
171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon
Küresel Sumud Filosu'nda son durum
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı
“Dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyon Türk diasporası var”
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlar açıklandı
Radar yerleri aplikasyonla vatandaşa bildirilecek
İsrail gemileri küresel Sumud Filosu’nu sardı!
Çok Okunanlar
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor! Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat!
Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi