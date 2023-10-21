Galatasaray-Beşiktaş Maçı Başladı!
Galatasaray ve Beşiktaş maçı, Rams Park'ta bugün oynanıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı ilk 11, sahadan özel anlar, anlık gelişmeler karşınızda.
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray Beşiktaş maçından özel anlar, anlık haberler, ilk 11'ler... Ulusal Kanal Muhabiri Ali Murat Engin sahadan aktarıyor.
Galatasaray Beşiktaş Maçında İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi
Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Amartey, Zaynutdinov, Tayfur, Amir, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.
Maç Başlıyor
Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi 100. Yıl koreografisi yapıldı. Atatürk 10.yıl Nutku, İleri Marşı, Dağ Başını Duman almış marşları çaldı. Gazze için saygı duruşu yapıldı.
Maçtan önce taraftarlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.
Galatasaray-Beşiktaş Maçı öncesi taraftarlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.— Ulusal (@ulusalkanal) October 21, 2023
Maçtan anlık bilgiler için👇https://t.co/INYJwGjaDQ pic.twitter.com/G0b2hePYDx
Maç Başladı!
- Beşiktaş'ın defens oyuncusu Daniel Amartey dakika 17'de sarı kart gördü.
- Galatasaray'ın defans oyuncusu Davidson Sanchez dakika 18'de sarı kart gördü.
- Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tayfur Birgöl dakika 18'de sarı kart gördü.
- GOOOOOOOL! Mauro İcardi dakika 25'te gol attı. Galatasaray Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
- Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok 34. dakikada kırmızı kart gördü.
- Kaleci kırmızı kart gördüğü için 32. dakikada forvet oyuncusu 11 numara Rashica çıktı, yerine yedek kaleci 1 numara Ersin Destanoğlu girdi.
- Maçın ilk yarısında 7 dakika uzatma verildi.
- Maç devre arasına girdi.
İkinci Yarı Başladı!
- Maçta ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle başladı.
- Beşiktaş'ta 83 numaralı oyuncu Gedson Fernandes'in yerine 15 numaralı oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain girdi.
- Beşiktaş'ta 22 numaralı oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 26 numaralı Arthur Masuaku girdi.
- Beşiktaşlı orta saha oyuncusu 19 numaralı Amir Hadziahmetoviç 58. dakikada sarı kart gördü.