Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve sonucu merakla beklenen maçında, dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler kritik mücadele öncesi karşılaşmayla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizin devamında...

İki Takım da Derbiyi Kazanmak İstiyor

Ev sahibi Galatasaray derbiye rakibine oranla daha moralli çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ligde şu ana kadar oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligdeki tek puan kaybını ilk hafta deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan Galatasaray, topladığı 22 puanla lider Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada bulunuyor. Galatasaray bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip Beşiktaş ise zor bir dönemden geçerken ezeli rakibine derbide konuk olacak. Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, topladığı 16 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Ligde rakip filelere toplam 12 gol atmayı başaran Beşiktaş, kendi kalesinde ise 9 gol gördü. Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz geçmişti. Burak Yılmaz ile çıktığı ilk maçta Beşiktaş, İstanbulspor'u seyiricisi önünde 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılarda yönetim de seçim kararı almıştı.

Galatasaray Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Futbolseverler haftanın en kritik maçı öncesi maçın detaylarıyla ilgili araştırmalarını yapmaya başladı. Taraftarlar maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. RAMS Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Dev derbide düdük çalacak hakem de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek.