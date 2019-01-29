Kritik Galatasaray-Boluspor karşılaşmasının saati değiştirildi. KUpada yolunu sürdürmek isteyen Galatasaray, Boluspor ile karşılaşacak. Peki bu kritik Galatasaray Boluspor'nın saati kaç, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Boluspor maçı saat kaçta başlayacak sorusu maçın saatinin değişmesiyle önem kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20.30 olarak açıklanan maçın saati, 19.45 olarak değişti. Turun ilk maçında Galatasaray rakibi Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. İşte Galatasaray Boluspor maçı ayrıntıları…



GALATASARAY BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, deplasmanda 1-0 galip geldiği mücadelenin rövanşında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Saat 19.45’te Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat’ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Abdulkadir Bitigen olacak. Maç A2 TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.



MAÇ HANGİ ŞARTLA UZATMAYA GİDER?



Galatasaray bu maçta sahadan galibiyet, beraberlik veya karşılıklı gollü tek farklı mağlubiyetle ayrılması durumunda bir üst tura yükselecek. Mücadelenin 90 dakikası 1-0’lık Galatasaray mağlubiyeti ile sonuçlanırsa uzatmaya gidecek.