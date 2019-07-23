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Galatasaray, Bordeaux ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Bordeaux ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampta bulunan Galatasaray, Bordeaux ile özel maçta karşılaşacak.

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, 28 Temmuz Pazar günü TSİ 17.30'da başlayacak.

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Birinci Futbol Ligi'ni (Ligue 1) geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yılları arasında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, ayrıca 25 Temmuz'da Almanya'nın Augsburg takımıyla, 11 Ağustos'ta İtalya'nın Fiorentina takımıyla hazırlık maçları yapacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #bordeaux #fransa
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