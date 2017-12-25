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Galatasaray Bucaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Bucaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Bafetimbi Gomis'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Garry Rodrigues katılmadı.

Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.

Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzalandı
Galatasaray, altyapısında forma giyen Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.
 
Genç futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #bucaspor
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