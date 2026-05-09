Galatasaray bugün şampiyon olur mu? Galatasaray Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu?

Süper Lig’de Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik mücadele öncesi şampiyonluk hesapları gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip kazanması halinde bitime iki hafta kala kupayı garantileyecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Lider Galatasaray, 33. hafta maçında sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi futbolseverler “Galatasaray Antalyaspor’u yenerse şampiyon mu olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR’U YENERSE ŞAMPİYON OLUR MU?

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşısında galip gelmesi halinde Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde 32 hafta sonunda 74 puana ulaşan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunuyor. Okan Buruk’un öğrencileri kazanırsa puan farkını koruyarak bitime iki hafta kala mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray böylece üst üste 4, toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğunu elde edecek.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak mücadele 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

