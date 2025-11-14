Galatasaray-Büyükçekmece basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta, müthiş bir İstanbul kapışmasına sahne oluyor! Ligde oynadığı 7 maçı da kaybederek son sırada yer alan ONVO Büyükçekmece, sahasında son 5 maçının 4'ünü kazanan formda Galatasaray MCT'yi konuk ediyor.

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 19:00'da başlayacak olan ONVO Büyükçekmece - Galatasaray MCT maçı, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu keyifli 90 dakika, beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BÜYÜKÇEKMECE İLK GALİBİYET PEŞİNDE, GALATASARAY SERİ İSTİYOR!

Maç öncesi iki takımın form grafikleri gece ile gündüz gibi. Ev sahibi ONVO Büyükçekmece, ligde oynadığı 7 maçta henüz galibiyetle tanışamadı (0G-7M) ve son sırada yer alıyor. Konuk Galatasaray

MCT ise 7 maçta aldığı 4 galibiyetle 8. sırada play-off potasında bulunuyor. "Cimbom", son 5 resmi maçında 4 galibiyet alarak ne kadar formda olduğunu kanıtladı. Bu maç, ligin dibindeki Büyükçekmece için "ya tamam ya devam", Galatasaray için ise üst sıralara tırmanma mücadelesi olacak.

