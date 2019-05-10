Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Çaykur Rizespor maçı için belirlediği kadroda, kart cezalısı Belhanda ve sakatlığı bulunan Mitoglou yer almıyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlanan antrenmanda gruplar halinde 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Ana bölümünde taktik çalışma üzerinde durulan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maç için bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek. Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.



Kadro belli oldu

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği 22 kişilik kadroda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Kostantinos Mitroglou yer almadı.



Sarı-kırmızılı kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcao, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.