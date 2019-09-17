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Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci haftasında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Jan Breydelstadion'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #uefa şampiyonlar ligi
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