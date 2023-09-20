Galatasaray çubuklu formayı çıkardı mı? Sosyal medyada dolaşan haberler doğru mu?

Galatasaray çubuklu forma çıkarıyor mu? Sosyal medyada yeni dönemde Galatasaray'ın çıkaracağı forma hakkında bilgiler yayılmış durumda. Taraftarlar bu konu hakkında ne diyor? Çubuklu forma sevildi mi? Gelin birlikte inceleyelim!

Galatasaray çubuklu formayı çıkardı mı? Sosyal medyada dolaşan haberler doğru mu?
Galatasaray çubuk forma çıkardı!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Galatasaray çubuklu forma çıkarıyor! Sosyal medya üzerinden sızan görüntüler taraftarları heyecanlandırdı. Yeni çıkarılacak olan çubuklu Galatasaray forması nasıl olacak hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim!

GALATASARAY ÇUBUKLU FORMA ÇIKARIYOR! GÖRÜNTÜLER SIZDI!

Süper Lig'e güçlü bir başlangıç ​​yapan ve bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın alternatif forması belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın üçüncü forması da çizgili olacak. Galatasaray'ın 100 yıl önce 1923'te giydiği formadan ilham alınarak hazırlanan forma sosyal medyada sızdırıldı. Bu forma taraftarlardan büyük beğeni topladı. Galatasaray Perakende A.Ş. Cumhuriyetin 100. yılı anısına hazırlanan forma için büyük emek harcadı.

YENİ ÇUBUKLU FORMA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın özel olarak hazırladığı forma Ekim ayından itibaren GSStore'larda ve online mağazalarda satışa sunulacak. Yeni formanın fiyatının 1500 ile 2000 lira arasında olması bekleniyor. Formaya ait ortaya atılan görsel ise şu şekilde:

Galatasaray çubuklu forma

Konuya ilişkin sosyal medyada yayılan haberler ise şu şekildeydi:

# Galatasaray
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