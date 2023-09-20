Galatasaray çubuklu formayı çıkardı mı? Sosyal medyada dolaşan haberler doğru mu?

Galatasaray çubuklu forma çıkarıyor! Sosyal medya üzerinden sızan görüntüler taraftarları heyecanlandırdı. Yeni çıkarılacak olan çubuklu Galatasaray forması nasıl olacak hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim!

GALATASARAY ÇUBUKLU FORMA ÇIKARIYOR! GÖRÜNTÜLER SIZDI!

Süper Lig'e güçlü bir başlangıç ​​yapan ve bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın alternatif forması belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın üçüncü forması da çizgili olacak. Galatasaray'ın 100 yıl önce 1923'te giydiği formadan ilham alınarak hazırlanan forma sosyal medyada sızdırıldı. Bu forma taraftarlardan büyük beğeni topladı. Galatasaray Perakende A.Ş. Cumhuriyetin 100. yılı anısına hazırlanan forma için büyük emek harcadı.

YENİ ÇUBUKLU FORMA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın özel olarak hazırladığı forma Ekim ayından itibaren GSStore'larda ve online mağazalarda satışa sunulacak. Yeni formanın fiyatının 1500 ile 2000 lira arasında olması bekleniyor. Formaya ait ortaya atılan görsel ise şu şekilde:

Konuya ilişkin sosyal medyada yayılan haberler ise şu şekildeydi:

💥 Galatasaray 23-24 alternatif forması sızdı! 💥



Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen hazırlanan ve 29 Ekim haftasında tanıtılacak forma Galatasaray'ın 1923'te giydiği çubuklu formadan esinleniyor.



📸 @fotottarena pic.twitter.com/WwtLRVqA1K — esvaphane (@esvaphane) September 20, 2023

🗣️ Yakup Çınar: “Galatasaray'ın alternatif forması Ekim ayında satışa çıkıyor.



Bu forma, 1923 yılından yani 100 yıl önce giyilen formadan esinlenerek tasarlandı.” pic.twitter.com/dYYCFodi8T — İnandık Biz Sizlere (@inandkbzszlere) September 20, 2023

Yakup Çınar: “Galatasaray'ın alternatif forması Ekim ayında satışa çıkıyor.



Bu forma, 1923 yılından yani 100 yıl önce giyilen formadan esinlenerek tasarlandı.” pic.twitter.com/o90XblWFTc — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) September 20, 2023

İcardi’nin Galatasaray’a imaj hakları için sorun çıkarmaması, forma tanıtımına katılması her alanda bizi paylaşması sevgisinin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor, falcao gibi değil.. pic.twitter.com/KAH3kvrNll — nando muslera (@musleratavratt) September 20, 2023