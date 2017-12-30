Sol bek arayışlarına hız veren Galatasaray, bu sezon Bursaspor formasıyla ligde 5 gol atan Aziz Behich’i transfer listesine dahil etti. Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta Yeşil-Beyazlı kulüple masaya oturmaya hazırlanıyor

Transferde önceliği sol bek pozisyonuna veren, şu ana kadar Kwadwo Asamoah, Filipe Luis ve Davide Santon’la görüşmelerde bulunan Galatasaray’da, rota Türkiye’ye döndü! Sarı-Kırmızılılar, bu sezon Bursaspor formasıyla Süper Lig’de çıktığı 15 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Aziz Behich’i transfer listesine dahil etti.



Türkiye pasaportu da bulunan 27 yaşındaki Avustralyalı futbolcunun, kulubüyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray cephesi ise Aziz Behich’i bonservis artı oyuncu takasıyla renklerine bağlamak istiyor. Gözden çıkarılan oyuncuların listesi de, teklifle birlikte Bursaspor’a sunulacak.



Büyük takımı çok istiyor



Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, kariyeri boyunca Avustralya dışına ilk kez Bursaspor’a transfer olarak çıkan Aziz Behich’in de artık büyük bir takımda oynamak istediği öğrenildi. Kulübe resmi teklifin sunulması halinde, 27 yaşındaki sol bekin de transfer için yönetimden izin talep edeceği belirtildi.



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