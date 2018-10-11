TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
"İşgalci devletin gözetiminde işlenen iğrenç bir suç"

Galatasaray'da Bursaspor maçı için çift idman

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cuma günü Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Bursaspor maçı için çift idman

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanlar teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan sabah antrenmanında futbolcular, dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sonlandırıldı.

Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümünde çabukluk ve çeviklik çalışmaları üzerinde durulan idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Antrenmana milli takım kamplarında yer alan dokuz oyuncu ve izinli olan Badou Ndiaye katılmadı.

GalatasarayBursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #Bursaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.