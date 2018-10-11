Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cuma günü Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanlar teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.



Dinamik ısınmayla başlayan sabah antrenmanında futbolcular, dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sonlandırıldı.



Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümünde çabukluk ve çeviklik çalışmaları üzerinde durulan idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.



Sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.



Antrenmana milli takım kamplarında yer alan dokuz oyuncu ve izinli olan Badou Ndiaye katılmadı.



Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.