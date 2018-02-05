Spor Toto Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Jason Denayer'in sol arka adalesinde ileri derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Denayer'in bugün MR'ının çekilerek tetkiklerinin yapıldığı ifade edilerek, "Denayer'in sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Belçikalı futbolcunun sol arka adalesinde ileri derece yırtık tespit edildi
Spor Toto Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Jason Denayer'in sol arka adalesinde ileri derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.