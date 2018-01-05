Galatasaray Odeabank'ta, koç Erman Kunter'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Galatasaray Odeabank'ta, koç Erman Kunter'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Galatasaray Odeabank'ta, koç Erman Kunter'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildi.
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