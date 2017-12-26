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Galatasaray'da Fernando 2 ay yok

Galatasaray'da Fernando Reges şoku yaşanıyor. Göztepe maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'da Fernando 2 ay yok

Fernando'nun dün çekilen MR'ında iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edildi.

Kulüp Doktoru Yener İnce 30 yaşındaki oyuncuyu ameliyat etmeyeceklerini tedavisine devre arası kampında da devam edeceklerini açıkladı.

Fernando'nun 6 ila 8 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takıma dahil ettiği Nigel De Jong'u Fernando'nun yokluğunda kullanacağı öğrenildi.

Öte yandan yine Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı.

Bu sakatlık Fernando Reges'in kariyeri boyunca yaşadığı en uzun sakatlık süresi olacak. Reges daha önce 12 kez sakatlık yaşadı, bunların en uzunu 2015-16 sezonunda Manchester City'de yaşadığı 38 günlük kasık sakatlığıydı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #fernando
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