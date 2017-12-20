banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi

Galatasaray'da kadro dışı bulunan isimlerden Hakan Balta, yeniden A takıma dahil edildi.

Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda Hakan Balta sürprizi yaşandı.

Teknik direktör Igor Tudor'un yeni sezon planlamasına dahil etmediği isimlerden Hakan Balta, Hırvat çalıştırıcının görevden alınması sonrası tekrar A takıma döndü.

Yönetim tarafından geçici olarak takımın başına getirilen Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar, Hakan Balta'yı bugünkü idmana dahil ederken, tecrübeli oyuncunun çalışmalarda yer aldığına yönelik fotoğraflar da sarı-kırmızılı kulüp tarafından servis edildi.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik sorumlu Emrah Bayraktar yönetiminde düzenlenen antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Futbolcuların idmanda, pas, baskı ve reaksiyon çalışmalarının ardından 3 grup halinde değişimli olarak 7'ye 7 çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #hakan balta
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Rosicky veda etti
Sonraki Haber
Çocuklara taciz skandalının merkezindeki kardinal öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.