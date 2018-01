"Genel kurulun sağduyusuna her zaman inanmışımdır. Galatasaray'a en iyi hizmeti verecek kişiyi seçeceklerinden zerre kadar endişem yok"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Genel kurulun sağduyusuna her zaman inanmışımdır. Galatasaray'a en iyi hizmeti verecek kişiyi seçeceklerinden zerre kadar endişem yok." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneğinin Levent'teki merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Özbek, seçimde iki adayın olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray Kulübü genel kurulunun sağduyusuna her zaman inanmışımdır. Galatasaray'a en iyi hizmeti verecek kişiyi seçeceklerinden zerre kadar endişem yok. Elbette iki tarafı da destekleyenler var. Neticede kazanan Galatasaray olacaktır." diye konuştu.

Dursun Özbek, bazı üyelerin geçen sene olağanüstü seçim için imza toplamasına ilişkin önceki gün kullandığı "Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü." şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Mayıs ayı itibarıyla imzalar toplandı. Daha önce toplanan bu imzaların demokratik bir hak olduğunu ifade etmiştim. Ben oradaki sözleri tamamen başkanlık yarışında olanlar için söyledim. Çünkü o zamandan beri birçok kişi Galatasaray Kulübü Başkanlığı için yarışa hazır olduklarını ve bu yarışta kendilerinin olacağını söylemişti. Söylemim tamamen onlara yönelikti. Yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla mayıs ayında imza toplayan Galatasaraylılar en az benim kadar Galatasaraylı. Onlara hitaben söylenen bir söz değildi."

Özbek, önlerindeki seçime rağmen çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, "Seçim var diye hiçbir çalışmayı askıya almadık. Galatasaray'ın eksikleri ve ihtiyaçları belli. Bu anlamda çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Kimse bu konuda endişe etmesin. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Futbolda eksiklerimizin başında sol bek geliyor. Antalya'da bu konuda Fatih hoca ile güzel bir çalışma yaptık. İnşallah yakında neticesini alacağız." şeklinde konuştu.



"Şampiyonluğa büyük ihtiyacımız var"

Dursun Özbek, seçimden hemen sonra Süper Lig şampiyonluğuna odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim bir derdim var o da Galatasaray. Bütün hesabım ve düşüncem 21 Ocak'tan sonraki Galatasaray. Bir şekilde bugüne kadar geldik. Yaptığımız projeler tamamen Galatasaray'ın 21 Ocak sonrası için. Her zaman Galatasaray'ın yeni kaynaklar oluşturmaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Turkcell ile yaptığımız çalışma da bunlardan birisi. Galatasaray, bu 5 yıllık anlaşmadan aşağı yukarı 200 milyon lira gelir elde edecek. Galatasaray'ın şu andaki en önemli sorunlarından biri de şampiyonluk. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda hiç yara almaması lazım. Şampiyonluğa büyük ihtiyacımız var. Çünkü şampiyonluğun sonundaki ödül yaklaşık 250 milyon lira. Dolayısıyla bütün Galatasaraylıların seçim ertesinde şampiyonluğa odaklanması lazım."