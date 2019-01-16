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Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da kadro dışı olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübe 2014-2015 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen Tarık Çamdal ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Galatasaray ile 5 sezon için toplam 6 milyon 895 bin avro garanti paraya anlaşan Tarık, bu süre içinde beklentileri karşılayamadı ve eleştirilerin hedefi oldu. 2016-2017 sezonunda Eskişehirspor'a kiralanan sağ bek oyuncusu, Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 17, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.

Tarık Çamdal, son 2 sezonda Galatasaray'da sadece 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #tarık çamdal
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