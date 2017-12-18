​Galatasaray, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.

Galatasaray, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alındığını açıkladı.



Galatasaray, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimizin 18 Aralık'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında Futbol A Takımı teknik direktörümüz Igor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır." denildi.