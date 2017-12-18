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Galatasaray'da Tudor dönemi sona erdi

​Galatasaray, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.

Galatasaray'da Tudor dönemi sona erdi

Galatasaray, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alındığını açıkladı.

Galatasaray, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimizin 18 Aralık'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında Futbol A Takımı teknik direktörümüz Igor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tudor #Galatasaray #Dursun Özbek
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