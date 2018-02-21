Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. karşılaşmasında ağırladığı Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında konuk ettiği Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Galatasaray'ın başantrenörü Ataman Güneyligil, gruptan çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Güneyligil'in maçın ardından GS TV'ye yaptığı açıklamalar, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde de yer aldı.



Karşılaşmadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Güneyligil, "Çok yoğun bir tempoda oynuyoruz. Kuralar çekildiğinde 'Eğer Dörtlü-Final'e gitmek istiyorsak daha iyi maçlar yaparak hazırlanacağız.' yorumunu yapmıştım. Herkes ölüm grubu demişti. Son maçlar oynanmadan gruptan çıkmayı garantiledik. Hatta bugünkü skordan sonra 6'lı play-offları oynamayı garantiledik diye düşünüyorum. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz. VakıfBank maçını kazanan takım, grubu birinci bitirecek." ifadelerini kullandı.



Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılan müsabakayı yerinde takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise çok mutlu olduğunu aktararak, "Taraftarlarımızı, kızlarımızı görüyorsunuz. Müthiş mücadele ettiler. Söyleyecek kelimeler bu durumlarda azdır. Güzel oyun oynadılar. Hak eden kazandı. Hak eden de Galatasaray'dı. VakıfBank maçında da umarım burada olurum. O maçta da inşallah yeneriz." değerlendirmesinde bulundu.