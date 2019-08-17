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Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldı

İstifa eden Hasan Şaş, "Galatasarayıma hocama ki adam gibi adam ,levent kardeşime ümit kardeşime başarılar diliyorum kalbim hep sizinle ben sevdigime zarar vermem.görevimden istifa ediyorum hakkınızı helal edin hoşçakalın" açıklaması yaptı

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldı

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent (Şahin) kardeşime, Ümit (Davala) kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, Süper Lig'de dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #hasan şaş
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