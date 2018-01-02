Galatasaray Kulübü'nden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na cevap geldi

Galatasaray Kulübü'nden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamalarına cevap geldi.



Galatasaray İnternet sitesinde yer alan açıklamada, "Vagner Love ile ilgili kulübümüz, hocamız, tercümanımız ve idari çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık." denildi.



İşte o açıklama;



Galatasaray olarak, gerek ülkemizde gerekse dünyada transfer süreçlerinde oyuncu, kulüp, menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir spor kulübüyüz.



Buna karşın A Spor’da yayınlanan “Transfer Raporu” Programı’nda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun oyuncuları Vagner Love ile ilgili kulübümüz, hocamız, tercümanımız ve idari çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık.



Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır.



Böyle bir planlamamız olsaydı ilk olarak Alanyaspor Başkanı ile temasa geçilmiş olacağını belirterek, kendisinin de kulübümüzle aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



Galatasaray Spor Kulübü