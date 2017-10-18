Galatasaray Kulübü, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılmak üzere 5 Aralık'ta balo organize edecek.

Galatasaray Kulübü, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılmak üzere 5 Aralık'ta balo organize edecek.



Çırağan Palace Kempinski'de "Engelleri Aşıyoruz" başlığı altında gerçekleştirilecek balonun tanıtım toplantısı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in eşi Mesude Özbek, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Sedat İncesu ile oyuncular Seda Kınalı ve Maşide Cesur'un katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda yapıldı.



Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve eşleri ile tekerlekli sandalye takımı oyuncularının da takip ettiğini toplantıda konuşan Mesude Özbek, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizde yaklaşık 8 milyon engelli vatandaşımız bulunuyor. Bunlar eğitim, çalışma hayatı, sağlık ve spor alanında birçok sıkıntıyla karşılaşıyor. Bu farkındalık projesiyle sıkıntılarını azaltmayı amaçlıyoruz. Galatasaray Kulübü olarak bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için bir adım atmayı hedefliyoruz. Düzenleyeceğimiz görkemli gecede Galatasaray ailesi olarak kenetleneceğiz. Bu gecenin gelirini tekerlekli sandalye basketbol takımına bırakacağız."



Sedat İncesu ise 2005 yılında kurulan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın önemli başarılara imza attığını anlatarak, "Takımımız yaklaşık 10 yıl boyunca inanılmaz başarılarla beraber ülke sporuna ve kulübümüze büyük gururlar yaşattı. Düzenlenecek geceyle hem Galatasaray ailesini buluşturmak hem de takımıza destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bu geceyle böyle başarılı bir branşın yaşatabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.