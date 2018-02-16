Galatasaray, üyesi Fatih Altaylı'nın sevk dosyasının işlemden kaldırılmak üzere yönetim kuruluna iade edildiğini açıkladı

Galatasaray tarafından üyesi Fatih Altaylı hakkında yeni bir karar alındı.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fatih Altaylı hakkındaki disiplin sevk işlemi, eski kurullar tarafından Tüzüğümüzün 111. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen emredici süreler içinde tamamlanmadığından sevk dosyası, işlemden kaldırılmak üzere yönetim kuruluna iade edilmiştir.



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