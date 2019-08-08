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Galatasaray'dan kupalara ambargo

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Türkiye'de düzenlenen son 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon oldu.

Galatasaray'dan kupalara ambargo

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, son dönemde Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda kupalara adeta ambargo koydu.

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi.
Galatasaray, bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı.
Süper Lig'de 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe 4, Beşiktaş 2 kupa kazandı
Galatasaray'ın büyük başarılara imza attığı bu dönemde, önemli rakiplerinden Fenerbahçe 4, Beşiktaş ise 2 kupa kazanabildi.
Fenerbahçe bu sürede 2013-2014 sezonunda Süper Lig, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Türkiye Kupası, 2014 yılında ise TFF Süper Kupa'yı aldı.
Beşiktaş ise bu dönemde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon oldu.
Söz konusu dönemdeki diğer 4 kupanın ikisini Konyaspor, ikisini ise Akhisarspor elde etti. Konyaspor, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası ve 2017 yılında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Akhisarspor da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası ve 2018 yılında TFF Süper Kupa'yı kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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