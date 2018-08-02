banner982
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı

Galatasaray'dan Mevlüt Uysal'a ziyaret

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Galatasaray'dan Mevlüt Uysal'a ziyaret

Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ da yer aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun çevre düzenlemesi ve ulaşım, ziyarette ele alınan başlıca konular oldu.

Başkan Mustafa Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a isminin yazılı olduğu 7 numaralı formayı hediye etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Galatasaray
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.