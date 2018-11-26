banner999
Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı
Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı
Rusya: Ukrayna kimyasal saldırı...
Rusya: Ukrayna kimyasal saldırı...
UltrAslan'dan Ali Dürüst'e sert tepki
UltrAslan'dan Ali Dürüst'e sert tepki
Başsavcılıktan düşen helikopterle ilgili açıklama
Başsavcılıktan düşen helikopterle ilgili açıklama

Galatasaray'dan taraftara açık idman

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş maçı öncesi son idmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde yapacak

Galatasaray'dan taraftara açık idman

 Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde son idmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde yapacak. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi. 

GS Store'lardan 28 Kasım Çarşamba-1 Aralık Cumartesi tarihleri arasında 19.05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra 1 Aralık günü Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar da idmanı tribünden takip edebilecek. 

Ayrıca kombine kart sahipleri de açık antrenmanı izleyebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.