Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş maçı öncesi son idmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde yapacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde son idmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde yapacak.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi.



GS Store'lardan 28 Kasım Çarşamba-1 Aralık Cumartesi tarihleri arasında 19.05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra 1 Aralık günü Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar da idmanı tribünden takip edebilecek.



Ayrıca kombine kart sahipleri de açık antrenmanı izleyebilecek.