Galatasaray Kulubü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın çevresi ve stada giriş-çıkışlarda yaşanan sorunların çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğinin alındığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı çevresindeki sorunların yerinde tespit edilerek, mevcut merdivenlerin yenilenmesi ve yeni merdivenlerin eklenmesi, yeni bir üst geçidin yapılması ve çevre düzenlemesinin geliştirilmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin gerekli her türlü desteği vereceği belirtildi.



Bu kapsamda, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki heyeti, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı kaydedildi.



Toplantıda, Vadi İstanbul'a doğru giden güzergahta yeni bir merdiven yapılması, metro girişi üzerindeki merdivenlerin genişletilmesi ve havaray sisteminin yanındaki bölgeye yeni merdivenlerin eklenmesi hususunda karar alındığı aktarıldı.



Görüşmede, stada ulaşımda yaşanan sorunlar ele alınarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın destekleriyle kısa sürede gerekli işlemlerin yapılması konusunda görüş birliği sağlandığı ifade edildi.