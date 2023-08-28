Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkıyor

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak.Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, rakibini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.İşte detaylar...

Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkıyor
Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkıyor
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UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, maçta forma giyemeyecek
 "Cim Bom", bu sezon oynadığı 7 resmi müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç'in Molde ekibini konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan yayımlanacak.

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Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yarın yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

TORREİRA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, yarın sahadaki yerini alabilecek.

Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkıyor - Resim : 2

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.

ZAHA VE ZİYECH FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

ICARDİ 5 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

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YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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