Galatasaray Divan Kurulu'nda Fatih Terim Ve Ayhan Akman Önerisi



Ünlü futbolcular ve iş insanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan davası, Türkiye’nin gündemine oturdu.



Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Taner Aşkın, davada isimleri geçen Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın kulüp üyeliklerinin askıya alınmasını istedi.



Türkiye, Seçil Erzan davasını konuşuyor. Ancak Türk futbolunda perde arkasında başka oyunlar dönüyor. Gazeteci Atilla Türker, Aydınlık’a yaptığı açıklamada, Fatih Terim’i konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.



Fatih Terim’in kızı ve damadı bu işe para yatıran ilk kişilerden. Sadece ailesi değil, sekreterinden takım arkadaşının yardımcı antrenörünün hanımına kadar, eski futbolcuları, tercümanlar, bu kadar çok sayıda kişinin futbol aleminden hepsi Terim’in etrafındaki kişiler. Fatih Terim’in eğrisiyle doğrusuyla net bir açıklama yapması fayda var diye düşünüyorum.

Türker, Türk futbolundaki çarpık ilişkileri anlattı. Bazı kulüp başkanlarının yurt dışında off-shore hesapları olduğunu söyledi.



6 yabancı futbolcuyu dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan bir menajerin, avukatlığını Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı üstlendi. Bazı futbolcuların, yöneticilerin avukatlığını da Disiplin Kurulu Başkanı yapıyor. Bu iki ismi göreve getirenler maddi-manevi olarak da yararlandılar. (…) Kulüp başkanları ve menajerlerin birçoğunun yurtdışında off-shore hesapları var. Hepsinin belgesi var. Yollayalım 4 milyon doları off-shore hesaplara, oradan-buraya gelsin paraları kırışalım. Türkiye'de işler böyle yürüyor.