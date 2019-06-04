banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
'Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi'
'Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi'
Yunanistan Savunma Bakanlığında istifa
Yunanistan Savunma Bakanlığında istifa
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes, yarın play-off yarı final serisi üçüncü maçında karşılaşacak.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi unvanıyla çıktığı ilk 2 müsabakayı 82-77 ve 80-68'lik skorlarla kazanmıştı.

Anadolu Efes, serideki üçüncü karşılaşmayı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma, gerekirse beşinci ve son karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #anadolu efes #Galatasaray Doğa Sigorta
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.