Galatasaray Dörtlü Final kapısında: Dev mücadelede rövanş zamanı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin ikinci maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile karşı karşıya geliyor. Rövanş mücadelesi, 14 Nisan Pazar günü saat 19.00’da, İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

İLK MAÇTA FARKLI GALİBİYET

Serinin ilk ayağında deplasmanda oynayan Galatasaray, güçlü rakibi ERA Nymburk’u 106-80 gibi net bir skorla geçerek avantajı eline almıştı. İki galibiyetin Dörtlü Final bileti getirdiği bu turda sarı-kırmızılı ekip, evinde oynayacağı bu kritik maçı kazanarak Final Four’a kalmak istiyor.

Normal sezonda ERA Nymburk ile aynı D Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla play-in oynama hakkı kazanan temsilcimiz, Fransız ekibi Saint-Quentin Basket-Ball’u 2-1 ile geçerek son 16 turuna yükseldi. J Grubu’nda da 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci olan Galatasaray, bu başarıyla çeyrek finale adını yazdırdı.

Öte yandan ERA Nymburk, D Grubu’nu lider bitirmesinin ardından L Grubu’nda da zirvede yer alarak doğrudan çeyrek final serisine seri başı olarak geldi.

Seride iki galibiyet alan takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde adını Dörtlü Final’e yazdıracak. Galatasaray, kendi sahasında oynayacağı bu rövanş maçını kazanması halinde rakibini eleyerek adını son dört takım arasına yazdıracak. Ancak ERA Nymburk galip gelirse, serinin kaderini belirleyecek üçüncü ve son karşılaşma 23 Nisan Çarşamba günü oynanacak.