Galatasaray durmuyor! Lang ve Asprilla bitti, sırada sağ bek var

Hücum hattına yaptığı yıldız takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, savunma kurgusu için rotayı tanıdık bir isme çevirdi. Portekiz basını, sarı-kırmızılıların transferdeki öncelikli hedefini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Galatasaray, forvet hattını Noa Lang ve Yáser Asprilla ile güçlendirdikten sonra çalışmalarını orta saha ve savunma hattına kaydırdı.

Sarı-kırmızılıların listesindeki ismin, bir dönem Türkiye’de Trabzonspor forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sağ bek Pedro Malheiro olduğu öğrenildi.

Portekiz basınından O Jogo’da yer alan habere göre; Galatasaray, Pedro Malheiro’yu bu kış transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi. Taraflar arasındaki temasların kısa sürede hız kazanabileceği ifade edildi.

Haberde, sarı-kırmızılıların oyuncunun güncel performansını yakından takip ettiği ve teknik heyetin raporunun olumlu olduğu vurgulandı.

Transfer kararının arkasındaki temel nedenlerin ise Malheiro’nun iki yönlü oyunu, tempolu liglerde edindiği tecrübe ve istikrarlı maç sayıları olduğu aktarıldı.

SÜPER LİG'DE İZ BIRAKTI, KÖRFEZ'DE DEĞERİNİ KATLADI

2024 yaz transfer döneminde 2,61 milyon euro bedelle Trabzonspor’a transfer olan Pedro Malheiro, bordo-mavili forma altında gösterdiği başarılı performansın ardından sezon sonunda 6,13 milyon euro karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Wasl’a transfer oldu.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu, bu sezon 20 maçta 6 skor katkısı sağladı. Hem sağ bek hem de sağ kanat pozisyonunda görev alabilen Malheiro, Trabzonspor formasıyla ise 43 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

