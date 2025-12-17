Galatasaray efsanesi Hasan Şaş'tan transfer yorumu: “O parayı oraya harcamaya gerek yok”

Sarı-kırmızılı camiada ara transfer dönemi yaklaşırken kulisler dünya starlarıyla çalkalanıyor. Galatasaray'ın unutulmaz ismi Hasan Şaş, çarpıcı analizler yaptı.

Galatasaray'da transfer kazanı kaynarken, gündeme gelen Antoine Griezmann ve Mohamed Salah isimleri taraftarı heyecanlandırmaya yetti. Ancak Sarı-Kırmızılıların efsane futbolcusu ve yorumcu Hasan Şaş, SporON YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerle bu transferlerin mantığını sorguladı.

Özellikle Fransız yıldız Antoine Griezmann hakkındaki görüşleri gündem yarattı. Şaş, Griezmann'ın oyun stilini mevcut kadrodaki formda isim Yunus Akgün ile kıyaslayarak, bu transferin gereksiz bir harcama olacağını savundu.

Şaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Griezmann'a gerek yok. Zaten Yunus'a da benziyor. Tamam kaliteli bir oyuncu ama ben Yunus'tan daha fazla katkı sağlayacağını düşünmüyorum. O parayı oraya harcamaya gerek yok."

"HANGİSİNİ KESİP HANGİSİNİ OYNATACAKSINIZ?"

Hasan Şaş'ın hedefindeki bir diğer konu ise Mohamed Salah transferi ihtimali ve takım içi dengelerdi. Kadrodaki Sane faktörüne dikkat çeken Şaş, Salah hamlesinin taktiksel bir kriz yaratabileceğini ve Sane'nin verimini düşürebileceğini öne sürdü. Maliyetin ötesinde, saha içi yerleşim konusunda ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini belirten ünlü yorumcu, şu uyarıları yaptı: "Sane varken Salah transferi size uyarsa, mali yükü fazla olmazsa ki olacak gibi görünüyor. Mohamed Salah ters tarafta oynayamaz, Sane ters tarafta oynayamaz. Sane'yi on numaraya attığınız zaman bu sefer Sane'yi kaybedebilirsiniz. Böyle bir maliyetli transferi iyi düşünmek lazım. Aynı mevkide 2 oyuncu olur. Yani hangisini kesip hangisini oynatacaksınız?"

Transfer politikasının şov üzerine kurulmaması gerektiğini vurgulayan Hasan Şaş, takımın gerçek ihtiyaçlarının gölgede kalmaması gerektiğini belirtti. Galatasaray'ın bir "sansasyon transferi" peşinde koşmak yerine, kadronun zayıf karnı olan bölgelere odaklanması gerektiğinin altını çizen Şaş, orta saha ve savunma hattındaki alternatif eksikliğine dikkat çekti.

Hasan Şaş sözlerini şu çarpıcı analizle noktaladı: "Öncelik neresi? Öncelik; tekrar Galatasaray'ın bir sansasyon transferi yapması mı? Yoksa öncelikleri mi? Buna karar verilmesi lazım. Galatasaray gider Salah'ı alır her şeyi unutturur ama bu Galatasaray'a fayda sağlar mı? Lemina ve Torreira yokluğunda yerine adam koyamıyorsunuz. Stoper aynı şekilde. Sağ bek, sol bek... Galatasaray'ın önceliklerini tespit etmesi lazım."

