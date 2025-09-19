Galatasaray – Eintracht Frankfurt maç özeti: Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde 5-1 kaybetti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar öne geçtiği karşılaşmada rakibine farklı mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçtiği mücadeleden 5-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

2. dakikada Frankfurt etkili geldi. Knauff’un ceza sahası dışından plase vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane’nin taşıdığı topta Yunus Akgün ceza sahasında Collins’i geçerek düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.

4. dakikada Barış Alper’in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Zetterer iki hamlede topu kontrol etti.

5. dakikada Barış Alper bu kez ceza yayı üzerinden şutunu gönderdi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakikada Frankfurt gole yaklaştı. Chaibi’nin serbest vuruşunda Koch topu kafayla kale önüne indirdi. Burkardt’ın ıskaladığı top Eren Elmalı’ya çarptı, fakat savunma son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.



7.dakikada Frankfurt beraberliği buldu. Can Uzun’un pasında araya giren Yunus topu Eren’e bırakmak istedi. Araya giren Doan topu kaparak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Doan’ın vuruşunda Sanchez’e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



45+2. dakikada ev sahibi öne geçti. Burkardt’ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Can Uzun dönerek vurdu ve topu filelere gönderdi: 2-1.

45+4. dakikada fark ikiye çıktı. Chaibi’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Burkardt kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

66. dakikada Frankfurt farkı artırdı. Brown’un ortasında Burkardt’ın kafa vuruşu Sanchez’e çarparak kaleye yöneldi ve gol oldu: 4-1.



67. dakikada ev sahibi bir kez daha gol buldu. Sanchez’in pasında araya giren Knauff, kaleci Uğurcan’dan sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi: 5-1.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 5-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt gruplara 3 puanla başladı. Galatasaray ise ilk haftayı puansız kapattı. İkinci hafta maçında Frankfurt, Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ise sahasında Liverpool’u konuk edecek.