Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka'yı yendi! Sarı-kırmızılılar seride 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı başladı. Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin ilk karşılaşması İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynandı.

Müsabakanın başında 3 sayılık basketlerle etkili olan Galatasaray Ekmas, 5. dakikayı 11-9 önde geçti. Kalan bölümde Yeboah ve Göksenin'le farkı 8 sayıya (12-20) çıkaran konuk ekibe Pınar Karşıyaka, 7-0'lık seriyle cevap vermesine rağmen Galatasaray Ekmas periyodu 20-19 üstün tamamladı.

Her iki ekibin de üstünlük kurduğu ikinci periyodun başında Galatasaray Ekmas, 15. dakikayı 32-30 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 46-43 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan ve 51-46 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 55-53 önde girdi. Aradaki farkı 8 sayıya (62-54) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, son dakikasına 64-61 üstün girdiği periyodu McCollum'un son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 69-62 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta son 5 dakikaya 78-72 üstün giren ev sahibi ekip karşısında Galatasaray Ekmas, 38. dakika içinde 82-82 eşitliği yakaladı. Son 2 dakika 27 saniyede sayı üretilemeyen müsabakanın normal süresi 82-82 tamamlandı.

GALATASARAY SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Uzatma periyodunda farkı 5 sayıya (92-87) kadar çıkaran rakibi karşısında 92-92 beraberliği sağlayan Pınar Karşıyaka, bitime 19 saniye kala Martin'in 3 sayılık basketiyle 95-94 öne geçti. McCormack'ın faul atışlarıyla öne geçen Galatasaray Ekmas, müsabakadan 96-95 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmede ikinci karşılaşma, 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak.