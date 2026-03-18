Galatasaray elendi mi, turu kim geçti, Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray elendi mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? Avrupa futbolunun gündemini sarsan bu soru, taraftarlar arasında büyük merak uyandırıyor.

GALATASARAY HANGİ SONUÇLARDA TUR ATLAR?

Maçta Liverpool, 1-0 önde. Eğer karşılaşma bu skorla sona ererse, tur atlayan takımı belirlemek için maç uzatmalara gidecek.

İşte muhtemel skorlara göre turu geçen taraflar:

1-0 Maç uzatmalara gider.

2-0 Liverpool tur atlar

3-0 Liverpool tur atlar

4-0 Liverpool tur atlar

2-1 Maç uzatmalara gider.

3-1 Liverpool tur atlar

3-2 Maç uzatmalara gider.

4-1 Liverpool tur atlar

4-2 Liverpool tur atlar

4-3 Maç uzatmalara gider.

0-0 Galatasaray tur atlar

1-1 Galatasaray tur atlar

2-2 Galatasaray tur atlar

3-3 Galatasaray tur atlar

0-1 Galatasaray tur atlar

0-2 Galatasaray tur atlar

0-3 Galatasaray tur atlar

0-4 Galatasaray tur atlar

1-2 Galatasaray tur atlar

1-3 Galatasaray tur atlar

2-4 Galatasaray tur atlar

2-3 Galatasaray tur atlar

3-4 Galatasaray tur atlar