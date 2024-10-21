UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray da lig aşamasındaki üçüncü maçında İstanbul'da İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta öncesinde 4 puanla 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 27 gol atan Cimbom, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Galatasaray'ın rakibi Elfsborg ise 16 takımla oynanan İsveç liginde 7. sırada bulunuyor. Elfsborg, 27 haftası geride kalan ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligde 41 puanı bulunan Elfsborg, bu maçlarda 50 gol atarken kalesinde ise 42 gol gördü.

Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Pafos'u, ikinci eleme turunda Sheriff'i, üçüncü eleme turunda Rijeka'yı, play-off turunda ise Molde'yi elemeyi başararak adını lig aşamasına yazdırmıştı.

Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında AZ Alkmaar'a 3-2 yenilirken ikinci maçında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 3 puanı bulunan Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nde 16. sırada yer alıyor.

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Galatasaray ile Elfsborg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray-Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak.

Galatasaray-Elfsborg mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.