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Galatasaray, Emrah Bayraktar'a emanet

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından yarınki idmana takımın başında altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar çıkacak.

Galatasaray, Emrah Bayraktar'a emanet

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından yarınki idmana takımın başında altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar çıkacak.
 
Emrah Bayraktar'ın, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Göztepe maçında da takımın başında çıkması bekleniyor.

Öte yandan Hırvat çalıştırıcı, yarın saat 18.00'de yapılacak antrenman öncesi futbolcularla vedalaşacak ve tesisleri terk edecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Galatasaray #emrah bayraktar #Igor Tudor
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