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Galatasaray Emre Mor transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, genç futbolcu Emre Mor'un transferi için Celta Vigo Kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Emre Mor transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Celta Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. 

Danimarka'da 1997'de dünyaya gelen Emre Mor, futbola Bronshoj Boldklub'de başladı. Lyngby'ye transferinin ardından 2014 senesinde Fransız ekibi Saint-Etienne tarafından denenen futbolcu, 2015 yılında Nordsjaeland'a transfer oldu. Bir yıl sonra Alman takımı Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, 2017 senesinde de İspanyol ekibi Celta Vigo'ya gitti.

Danimarka Milli Takımı'nın çeşitli yaş gruplarında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu tercihini A Milli Futbol Takımı'ndan yana kullandı ve ay-yıldızlı formayı 15 kez terletirken 1 gol kaydetti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #emre mor
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