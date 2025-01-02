Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları
Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşabilmek adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım Eyüpspor ile Ahmed Kutucu ve Berke Özer için masaya oturdu.
Galatasaray, Süper Lig’de 8 puan farkla liderliğini sürdürüyor ve UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 iddiasını taşıyor. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak isteyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, takımı her iki kulvarda da zirveye taşıyacak isimleri kadrosuna katmak için uğraşıyor.
Galatasaray’ın transfer radarındaki isimlerden biri de Eyüpspor'un yıldız oyuncuları Ahmed Kutucu ve Berke Özer. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray ve Eyüpspor, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için masaya oturdu.
Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda gösterdiği etkili oyunla büyük bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, genç yaşına rağmen büyük takımların transfer listesine girdi.
Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta görev alan Kutucu, 7 gol atıp 5 asist yaptı.
24 yaşındaki kaleci Berke Özer de Eyüpspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken bir başka isim.
Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta kalesini koruyan Berke Özer'in Eyüpspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
Görüşmelerin önümüzdeki günlerde somut bir sonuca ulaşması bekleniyor. Eğer Galatasaray, Eyüpspor ile anlaşmaya varırsa, Ahmed Kutucu ve Berke Özer kısa süre içinde sarı-kırmızılı forma giyecek.