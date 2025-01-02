Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşabilmek adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım Eyüpspor ile Ahmed Kutucu ve Berke Özer için masaya oturdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları - Resim: 1

Galatasaray, Süper Lig’de 8 puan farkla liderliğini sürdürüyor ve UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 iddiasını taşıyor. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak isteyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmak için kolları sıvadı. 

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Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları - Resim: 2

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, takımı her iki kulvarda da zirveye taşıyacak isimleri kadrosuna katmak için uğraşıyor.

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Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları - Resim: 3

Galatasaray’ın transfer radarındaki isimlerden biri de Eyüpspor'un yıldız oyuncuları Ahmed Kutucu ve Berke Özer. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray ve Eyüpspor, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için masaya oturdu.

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Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları - Resim: 4

Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda gösterdiği etkili oyunla büyük bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, genç yaşına rağmen büyük takımların transfer listesine girdi.

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Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları - Resim: 5

Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta görev alan Kutucu, 7 gol atıp 5 asist yaptı.

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Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları - Resim: 6

24 yaşındaki kaleci Berke Özer de Eyüpspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken bir başka isim.

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Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları - Resim: 7

Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta kalesini koruyan Berke Özer'in Eyüpspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

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Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları - Resim: 8

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde somut bir sonuca ulaşması bekleniyor. Eğer Galatasaray, Eyüpspor ile anlaşmaya varırsa, Ahmed Kutucu ve Berke Özer kısa süre içinde sarı-kırmızılı forma giyecek.

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