Galatasaray Eyüpspor'la görüşmelere başladı! İşte transfer sürecinin detayları

Galatasaray, Süper Lig’de 8 puan farkla liderliğini sürdürüyor ve UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 iddiasını taşıyor. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak isteyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmak için kolları sıvadı.