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Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçında Fatih Terim'den maça damga vuran hareket

Galatasaray tribünlerinin  Fenerbahçe Kulübü 2.Başkanı Semih Özsoy'u hedef alıp küfürlü tezahüratta bulunduğu belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de "Küfür etmeyin, yakışmaz'' çıkışı üzerine Galatasaray tribünleri de Semih Özsoy'a karşı tepkilerini bıraktığı ifade edildi

Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçında Fatih Terim'den maça damga vuran hareket

Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı maçını izlemek için Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim de Ahmet Cömert Salonu'na sarı kırmızılı takıma destek olmak için gitmişti.

Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Galatasaray tribünleri, Fenerbahçe Kulübü 2.Başkanı Semih Özsoy'u hedef alıp küfürlü tezahüratta bulunduğu iddia edildi.

FATİH TERİM ENGELLEDİ

Futbol Arena'nın haberine göre, bunun üzerine hemen yerinden kalkan Fatih Terim, tribünlere dönerek küfürlü tezahürata karşı çıkıp müdahale etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Küfür etmeyin, yakışmaz" çıkışı üzerine Galatasaray tribünleri de Semih Özsoy'a karşı tepkilerini bıraktı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #fenerbahçe #fatih terim
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