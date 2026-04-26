Galatasaray - Fenerbahçe derbisi: İlk 11’ler belli oldu

Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak dev randevu öncesi teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar netleşti.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Lemina

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 24 il etkilenecekMeteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 24 il etkilenecekYurt
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
İstanbul’da iki ilçede orman yangını...
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten kültürel yozlaşma tepkisi
TBMM'de yeni haftanın öne çıkan gündem başlıkları
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Naci Görür’den uyarı: "Büyük bir depremi tetikleyebilir!"
"Kuşatma altında müzakere masasına oturmayacağız!"
Washington'da Trump'a silahlı saldırı girişimi
'ABD'nin diplomaside ciddi olduğunu görmedik'
Kushner ve Witkoff'un Pakistan ziyareti iptal edildi
Çok Okunanlar
Tam 9 saat sürecek: 27 Nisan’da bu ilçelerde elektrikler kesilecek Tam 9 saat sürecek: 27 Nisan’da bu ilçelerde elektrikler kesilecek
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 24 il etkilenecek Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 24 il etkilenecek