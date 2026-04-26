Galatasaray - Fenerbahçe derbisi: İlk 11’ler belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak dev randevu öncesi teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar netleşti.
GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Lemina
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif