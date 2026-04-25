Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Avrupa devleri Rams Park'a geliyor: İşte radardaki futbolcular...
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını büyük oranda belirleyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini harekete geçirdi. Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin temsilcileri, yıldız oyuncuları izlemek için geliyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahası Rams Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile 67 puanla hemen arkasından takibini sürdüren sarı-lacivertliler arasındaki bu kritik mücadele, şampiyonluk yarışını büyük oranda çözecek.
26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak olan maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmada Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.
Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği derbi maç, Avrupa'nın önde gelen temsilcileri tarafından da yakın takibe alındı.
Skorer'de yer alan habere göre, Avrupa kulüpleri hem oyuncu transferi hem de işbirliği çerçevesinde statta hazır bulunacak.
Yarın oynanacak dev maç için Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Napoli ve Juventus ile beraber çok sayıda kulübün şimdiden rezervasyon yaptırdıkları öğrenildi.
İŞTE RADARDAKİ YILDIZ FUTBOLCULAR
Avrupa devlerinin Rams Park'taki takibinde öncelikli odak noktası sarı-kırmızılı takımın oyuncuları olacak.
İlgilerin ağırlıklı olarak yöneleceği isimlerin başında Victor Osimhen geliyor.
Yabancı temsilcilerin izlenecekler listesinde Osimhen ile birlikte Barış Alper Yılmaz ve Sara da ilk sıralarda yer alıyor.
Kulüp yetkililerinin derbideki mesaisi yalnızca oyuncu gözlemiyle sınırlı kalmayacak. Temsilcilerin maç esnasında kulüpler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve yeni ortak anlaşmaların zeminini oluşturmak amacıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.