Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 beraber kaldı.



49. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Linnes, son çizgi üzerinde pasını altıpas gerisindeki Onyekuru'ya çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, kaleci Harun Tekin soluna gelen topu kornere çeldi.



Aynı dakika içinde Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazdaki Linnes'in önünde kaldı. Norveçli futbolcunun bekletmeden yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.



51. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı faulde meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



55. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Ayew'in çaprazdan şutunda, top uzak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



64. dakikada sağdan ceza sahasına giren Isla meşin yuvarlağı içeri çevirdikten sonra kaleci Muslera ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden izleyen hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. 66. dakikada penaltıyı kullanan Valbuena, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 2-1.



72. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valbuena, pasını ceza sahası yayı içindeki Jailson'a aktardı. Brezilyalı futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solunda filelerle buluşturdu: 2-2.



80. dakikada Onyekuru'nun soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sinan Gümüş'ün gelişine vuruşunda, savunmada Skrtel'e çarpan top az farkla yandan auta çıktı.



85. dakikada Jailson'un derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Soldado, daha uygun durumdaki Eljif Elmas'ı gördü. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen topu güçlükle kornere gönderdi.



Aynı dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Jailson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, Linnes'ten seken top arka direkte altıpas gerisindeki Skrtel'in önünde aldı. Muslera ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ters köşeden az farkla auta gitti.



Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye (Dk. 88 Maicon), Onyekuru (Dk. 86 Feghouli), Belhanda, Rodrigues (Dk. 74 Selçuk İnan), Sinan Gümüş

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Benzia (Dk. 46 Alper Potuk), Valbuena (Dk. 78 Soldado), Frey (Dk. 90+2 Reyes)

Goller: Dk. 31 Donk, Dk. 49 Linnes (Galatasaray), Dk. 66 Valbuena (Penaltıdan), Dk. 72 Jailson (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Neustaedter, Dk. 34 Eljif Elmas, Dk. 59 Alper Potuk, Dk. 65 Isla (Fenerbahçe), Dk. 61 Sinan Gümüş (Galatasaray)