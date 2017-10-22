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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. hafta maçında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri açıklandı
Galatasaray'ın ilk 11'i

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Sarı-kırmızılıların ilk 11'i şöyle;

GALATASARAY: Muslera; Maicon, Denayer, Serdar, Mariano, Ndiaye, Fernando, Tolga, Feghouli, Gomis, Belhanda.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. hafta maçında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Sarı-lacivertliler sahaya şu 11'le çıkacak;

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Roman, Neto, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan Tufan, Giuliano, Valbuena, Janssen

Kaynak: DHA
Etiketler; #süper lig #fenerbahçe
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